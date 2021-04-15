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Зеленский на заседании СНБО тайно обсудил обострение на Донбассе

Автор: РБК-Украина

В ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 15 апреля рассматривали семь вопросов. Тайно обсудили обострение на Донбассе.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеокомментарии, который есть в распоряжении РБК-Украина.

По его словам, вопрос Донбасса сегодня был самым главным.

"Рассматривали тайно. Детали я не могу сказать. Ситуация на Донбассе сегодня контролируемая. Действительно есть вопросы. Мы готовы отвечать на эти вопросы, армия готова. Это самое главное", - заявил Зеленский.

Обновлено от 19:55. Видео комментарий Зеленского опубликовал в открытом доступе Офис президента.

Володимир Зеленський – про підсумки засідання РНБО від 15.04.2021

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки чергового засідання РНБО. Зокрема, Глава держави повідомив про те, що обговорювалося питання Донбасу, й запевнив, що українська армія – готова. Також Володимир Зеленський розповів про запровадження санкцій проти 12 топ-контрабандистів та ініціативу щодо розробки законопроекту, який унеможливить вплив олігархів на економіку та законодавчі процеси в країні.

Posted by Офіс Президента України on Thursday, April 15, 2021

Ранее глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на фоне взыскания российских войск к границам Украины заявил, что страна не боится России.

По данным Минобороны Украины, Россия продолжает стягивать войска к украинской границе. Вблизи восточной границы Украины уже находятся более 100 тысяч российских военных.

Кроме того, министр обороны Андрей Таран заявлял о возможность нападения России на Украину с территории Крыма. Россия перебросила в Крым десятки тысяч военных

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