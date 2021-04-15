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"Мы не боимся": Кулеба обратился к России на фоне стягивания войск к границам

Новина українською → Киев, Четверг 15 апреля 2021 11:38
"Мы не боимся": Кулеба обратился к России на фоне стягивания войск к границам Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна не боится России. Такое заявление министр сделал на фоне стягивания российских войск к границам Украины.

Об этом Кулеба заявил на совместной пресс-конференции министров иностранных дел Украины, Эстонии, Латвии и Литвы.

Кулеба отметил, что РФ значительно нарастила количество военной техники у границ Украины. Министр отреагировал на это и обратился к России так: "Не дождетесь, мы не боимся".

По данным Минобороны Украины, Россия продолжает стягивать войска к украинской границе. Вблизи восточной границы Украины уже находятся более 100 тысяч российских военных.

Отметим, посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украина поднимет вопрос возвращения ядерного статуса, если не вступит в НАТО.

Кроме того, министр обороны Андрей Таран заявлял о возможности нападения России на Украину с территории Крыма. Россия перебросила в Крым десятки тысяч военных.

Напомним, президент Владимир Зеленский говорил, что Украина готова к возможному вторжению России.

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