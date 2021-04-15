"Мы не боимся": Кулеба обратился к России на фоне стягивания войск к границам
Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна не боится России. Такое заявление министр сделал на фоне стягивания российских войск к границам Украины.
Об этом Кулеба заявил на совместной пресс-конференции министров иностранных дел Украины, Эстонии, Латвии и Литвы.
Кулеба отметил, что РФ значительно нарастила количество военной техники у границ Украины. Министр отреагировал на это и обратился к России так: "Не дождетесь, мы не боимся".
По данным Минобороны Украины, Россия продолжает стягивать войска к украинской границе. Вблизи восточной границы Украины уже находятся более 100 тысяч российских военных.
Отметим, посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украина поднимет вопрос возвращения ядерного статуса, если не вступит в НАТО.
Кроме того, министр обороны Андрей Таран заявлял о возможности нападения России на Украину с территории Крыма. Россия перебросила в Крым десятки тысяч военных.
Напомним, президент Владимир Зеленский говорил, что Украина готова к возможному вторжению России.