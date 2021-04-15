"Мы не боимся": Кулеба обратился к России на фоне стягивания войск к границам

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна не боится России. Такое заявление министр сделал на фоне стягивания российских войск к границам Украины .

Об этом Кулеба заявил на совместной пресс-конференции министров иностранных дел Украины, Эстонии, Латвии и Литвы.

Кулеба отметил, что РФ значительно нарастила количество военной техники у границ Украины. Министр отреагировал на это и обратился к России так: "Не дождетесь, мы не боимся".

По данным Минобороны Украины, Россия продолжает стягивать войска к украинской границе. Вблизи восточной границы Украины уже находятся более 100 тысяч российских военных.