Зеленський на засіданні РНБО таємно обговорив загострення на Донбасі

В ході засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) 15 квітня розглядали сім питань. Таємно обговорили загострення на Донбасі .

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеокоментарі, який є в розпорядженні РБК-Україна.

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки чергового засідання РНБО. Зокрема, Глава держави повідомив про те, що обговорювалося питання Донбасу, й запевнив, що українська армія – готова. Також Володимир Зеленський розповів про запровадження санкцій проти 12 топ-контрабандистів та ініціативу щодо розробки законопроекту, який унеможливить вплив олігархів на економіку та законодавчі процеси в країні.

Оновлено від 19:55 . Відео коментар Зеленського опублікував у відкритому доступі Офіс президента.

"Розглядалось таємно. Деталі я не можу сказати. Ситуація на Донбасі сьогодні контрольована. Є дійсно питання. Ми готові відповідати на ці питання, армія готова. Це найголовніше", - заявив Зеленський.

За його словами, питання Донбасу сьогодні було найголовнішим.

Раніше голова міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба на тлі стягнення російських військ до кордонів України заявив, що країна не боїться Росії.

За даними Міноборони України, Росія продовжує стягувати війська до українського кордону. Поблизу східного кордону України вже перебувають понад 100 тисяч російських військових.

Крім того, міністр оборони Андрій Таран заявляв про можливість нападу Росії на Україну з території Криму. Росія перекинула в Крим десятки тисяч військових