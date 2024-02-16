Зеленський про смерть Навального: очевидно, що убитий Путіним

Олексій Навальний , який загинув, сьогодні, 16 лютого, очевидно, був убитий російським диктатором Володимиром Путіним, як й тисячі інших закатованих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"Щойно стало відомо, що в російській тюрмі загинув Олексій Навальний. Очевидно він убитий Путіним, як і тисячі інших закатованих, замучених через одну цю істоту. Путіну все одно хто загине, аби тільки він зберіг свої позиції", - заявив президент.

Що відомо про смерть Навального

Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) повідомила сьогодні, 16 лютого, про смерть політика Олексія Навального в колонії №3 у селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу.

Згідно з повідомленням ФСВП, Навальному стало погано під час прогулянки. Після цього він практично відразу знепритомнів, а лікарі, які прибули на місце, констатували його смерть.

В Росії стверджують про те, що у Навального, нібито, відірвався тромб. Наразі офіційно про причини смерті політика не відомо.

Тим часом команда Навального поки не підтверджує його смерть.

Детальніше про смерть політика в матеріалі РБК-Україна "Вбивство, яке собі дозволив Путін". Чи вплине смерть Навального на ситуацію в Росії".