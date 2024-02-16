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Зеленский о смерти Навального: очевидно, что убит Путиным

Пятница 16 февраля 2024 14:39
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Зеленский о смерти Навального: очевидно, что убит Путиным Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Алексей Навальный, который погиб, сегодня, 16 февраля, очевидно, был убит российским диктатором Владимиром Путиным, как и тысячи других замученных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом.

"Только что стало известно, что в российской тюрьме погиб Алексей Навальный. Очевидно он убит Путиным, как и тысячи других замученных, замученных из-за одного этого существа. Путину все равно кто погибнет, лишь бы только он сохранил свои позиции", - заявил президент.

Что известно о смерти Навального

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила сегодня, 16 февраля, о смерти политика Алексея Навального в колонии №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

Согласно сообщению ФСИН, Навальному стало плохо во время прогулки. После этого он практически сразу потерял сознание, а прибывшие на место врачи констатировали его смерть.

В России утверждают о том, что у Навального, якобы, оторвался тромб. Сейчас официально о причинах смерти политика не известно.

Тем временем команда Навального пока не подтверждает его смерть.

Детальнее о смерти политика в материале РБК-Украина "Убийство, которое себе позволил Путин". Повлияет ли смерть Навального на ситуацию в России".

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