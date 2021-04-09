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Зеленский на следующей неделе поедет в Париж на встречу с Макроном

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе посетит Францию. Там у него запланирована встреча с президентом Эммануэлем Макроном.

Об этом в интервью Kyiv Post заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

По его словам, Зеленский отправится в Париж к концу следующей неделе, сам посол тоже будет лететь в одном самолете с украинским президентом.

"Основная цель визита - встретиться с Макроном один на один", - сказал де Понсен.

Стороны обсудят наращивание российской военной мощи вблизи восточной границы Украины и проведение реформ в Украине, особенно в судебной системе.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что переговоры лидеров Германии, Франции и Украины об эскалации на Донбассе и стягивании российских войск пройдут очень скоро.

До этого ожидалось, что Зеленский проведет переговоры с Макроном и Меркель на этой неделе. Ранее лидеры Германии и Франции обсуждали ситуацию на Донбассе с российским президентом Владимиром Путиным, который в очередной раз обвинил во всем Киев.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийДонбассЭммануэль Макрон
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