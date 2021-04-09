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Зеленський наступного тижня поїде до Парижу на зустріч з Макроном

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня відвідає Францію. Там у нього запланована зустріч з президентом Еммануелем Макроном.

Про це в інтерв'ю Kyiv Post заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

За його словами, Зеленський відправиться в Париж до кінця наступного тижня, сам посол теж буде летіти в одному літаку з українським президентом.

"Основна мета візиту - зустрітися з Макроном один на один", - сказав де Понсен.

Сторони обговорять нарощування російської військової могутності поблизу східного кордону України та проведення реформ в Україні, особливо в судовій системі.

Нагадаємо, раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що переговори лідерів Німеччини, Франції та України про ескалацію на Донбасі і стягування російських військ пройдуть дуже скоро.

До цього очікувалося, що Зеленський проведе переговори з Макроном і Меркель на цьому тижні. Раніше лідери Німеччини і Франції обговорювали ситуацію на Донбасі з російським президентом Володимиром Путіним, який вкотре звинуватив у всьому Київ.

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Новини України Володимир ЗеленськийДонбасЕммануель Макрон
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