Зеленський наступного тижня поїде до Парижу на зустріч з Макроном

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня відвідає Францію. Там у нього запланована зустріч з президентом Еммануелем Макроном.

Про це в інтерв'ю Kyiv Post заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

За його словами, Зеленський відправиться в Париж до кінця наступного тижня, сам посол теж буде летіти в одному літаку з українським президентом.

"Основна мета візиту - зустрітися з Макроном один на один", - сказав де Понсен.

Сторони обговорять нарощування російської військової могутності поблизу східного кордону України та проведення реформ в Україні, особливо в судовій системі.