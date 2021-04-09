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Кремль отказался от переговоров лидеров "нормандской четверки", - Офис президента

Новина українською → Киев, Пятница 09 апреля 2021 11:12
Кремль отказался от переговоров лидеров "нормандской четверки", - Офис президента Фото: Россия отказалась от переговоров с лидерами "нормандской четверки" (kremlin.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

Российская Федерация отказалась от переговоров лидеров "нормандской четверки". Провести такие переговоры украинская сторона запросила, как только произошло обострение на Донбассе.

Об этом в интервью LB.ua заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

Он отметил, что сейчас планируются переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Как только произошло обострение на фронте, мы сразу попросили переговоры со всеми тремя представителями "нормандской четверки". Кремль отказался", - заявил Жовква.

Отметим, в Офисе президента не считают, что переговоры в минском и нормандском форматах заблокированы. При этом, по словам Жовквы, Россия делает все, чтобы эти переговоры были неконструктивными.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Россию провести переговоры "нормандской четверки".

Как писало РБК-Украина, в Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин не планирует проводить разговор Зеленским. Также в российского президента сказали, что дела с "нормандским форматом" обстоят плохо.

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