Зеленский на этой неделе проведет с Меркель и Макроном переговоры по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе проведет трехсторонние переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Основной темой будет ситуация на Донбассе.

При этом, по словам источника, пока неизвестно, когда именно эти переговоры пройдут.

Напомним, на прошлой неделе прошли трехсторонние переговоры по Донбассу между президентом России Владимиром Путиным и лидерами Германии и Франции. На переговорах в усеченном нормандском формате российская сторона в очередной раз обвинила Украину в якобы эскалации конфликта на Донбассе. Кроме того, в Кремле заговорили о риске масштабных боевых действий.

Между тем Макрон и Меркель в разговоре с Путиным призвали провести переговоры в полноценном нормандском формате, а также договорились активизировать работу своих политических советников.

Как рассказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, после тех переговоров Зеленский провел большое совещание по Донбассу, в том числе, на фоне стягивания российских войск к украинских границам.

А в Офисе президента заговорили о новых договоренностях. По словам пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель, в ближайшее время покажут "определенные достигнутые договоренности о процессе переговоров".