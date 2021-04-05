Зеленский на этой неделе проведет с Меркель и Макроном переговоры по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе проведет трехсторонние переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Основной темой будет ситуация на Донбассе.
Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.
При этом, по словам источника, пока неизвестно, когда именно эти переговоры пройдут.
Напомним, на прошлой неделе прошли трехсторонние переговоры по Донбассу между президентом России Владимиром Путиным и лидерами Германии и Франции. На переговорах в усеченном нормандском формате российская сторона в очередной раз обвинила Украину в якобы эскалации конфликта на Донбассе. Кроме того, в Кремле заговорили о риске масштабных боевых действий.
Между тем Макрон и Меркель в разговоре с Путиным призвали провести переговоры в полноценном нормандском формате, а также договорились активизировать работу своих политических советников.
Как рассказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, после тех переговоров Зеленский провел большое совещание по Донбассу, в том числе, на фоне стягивания российских войск к украинских границам.
А в Офисе президента заговорили о новых договоренностях. По словам пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель, в ближайшее время покажут "определенные достигнутые договоренности о процессе переговоров".