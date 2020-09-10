Зеленский на следующей неделе отправится с визитом в Австрию

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе с официальным визитом посетит Австрию. Визит запланирован на 15-16 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский проведет переговоры с президентом Австрии Александром ван дер Белленом, канцлером Себастианом Курцом и главой парламента Вольфгангом Соботкой. Также президенты Украины и Австрии примут участие в работе экономического форума.

Отметим, президент Украины принял предложение посетить Австрию с визитом еще в конце прошлого года, а также призвал нового австрийское правительство увеличивать инвестиции в украинскую экономику.

Напомним, ранее в Офисе президента сообщали, что Зеленский начнет зарубежную активность с начала осени, однако такой вариант был возможен при улучшении ситуации с пандемией коронавируса.

Также посол Украины в США Владимир Ельченко в конце июля сообщал, что Зеленский может отправиться с визитом в Соединенные Штаты до президентских выборов в ноябре.

Кроме этого РБК-Украина писало, что Зеленский выступит на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в конце сентября, выступление пройдет в онлайн формате из-за пандемии.