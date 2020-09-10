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Зеленський наступного тижня відправиться з візитом до Австрії

Київ, Четвер 10 вересня 2020 11:18
Зеленський наступного тижня відправиться з візитом до Австрії
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня з офіційним візитом відвідає Австрію. Візит запланований на 15-16 вересня.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зеленський проведе переговори з президентом Австрії Олександром ван дер Белленом, канцлером Себастіаном Курцом і головою парламенту Вольфгангом Соботкою. Також президенти України та Австрії візьмуть участь у роботі економічного форуму.

Зазначимо, президент України прийняв пропозицію відвідати Австрію з візитом ще в кінці минулого року, а також закликав новий австрійський уряд збільшувати інвестиції в українську економіку.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента повідомляли, що Зеленський почне зарубіжну активність з початку осені, однак такий варіант був можливий при поліпшенні ситуації з пандемією коронавірусу.

Також посол України в США Володимир Єльченко в кінці липня повідомляв, що Зеленський може відправитися з візитом у Сполучені Штати до президентських виборів у листопаді.

Крім цього РБК-Україна писало, що Зеленський виступить на 75-ї сесії Генеральної асамблеї ООН в кінці вересня, виступ пройде в онлайн форматі через пандемію.

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