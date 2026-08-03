Зеленський скликає спеціальне засідання РНБО: що перевірятимуть

Спецформат РНБО перевірить плани стійкості

Глава держави пояснив, що саме буде обговорюватись на новому засіданні РНБО.

"На цьому тижні буде спеціальний формат РНБО, для оцінки того, як виконуються чи не виконуються, а отже будуть відповідати ті, хто не виконує плани стійкості для областей, для наших громад. Відповідно на основі цього аналізу ми дамо завдання на зовнішні відносини нашої держави", - сказав Зеленський.

Новим секретарем РНБО стане Ігор Клименко

Президент також назвав ім'я нового керівника Ради національної безпеки і оборони.

"Новим секретарем РНБО стане Ігор Клименко. Він має надзвичайний якісний досвід координації безпекового сектору, а також роботи минулої зими для нашої стійкості і допомоги нашим людям. Нам потрібно посилюватись", - зазначив глава держави.

Прем'єр складе список потреб на зиму

Зеленський поставив завдання очільнику уряду підготувати чіткий перелік того, що потрібно країні найближчим часом.

"У прем'єра повинен бути чіткий перелік того, що необхідно Україні на цю зиму, хто конкретно на напрямку зовнішньої політики повинен дати Україні той чи інший результат, те чи інше постачання, те чи інше важливе, безумовно, термінове рішення", - наголосив президент.

За його словами, йдеться про фінансові потреби, обладнання та ресурси для громад, а також про конкретну зброю:

ракети для Patriot

ракети для систем протиповітряної оборони

комплекси IRIS-T, Hawk, SAMP/T, NASAMS

озброєння для бойової авіації.

"Це чіткий перелік фінансових потреб. Чіткий перелік обладнання, конкретних ресурсів, конкретних потреб наших громад і політичних домовленостей, які мають все це забезпечити. Звісно, ракети для Петріотів. Звісно, ракети для нашого ППО. Звісно, для IRIS-T, Hawk, SAMP/T, NASAMS, тощо. І вся необхідна зброя для нашої бойової авіації. Це те, що потрібно абсолютно точно і безумовно", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський підтвердив, що Рустем Умєров стане керівником Служби зовнішньої розвідки України.