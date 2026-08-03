Зеленский созывает специальное заседание СНБО: что будут проверять

Спецформат СНБО проверит планы устойчивости

Глава государства объяснил, что именно будет обсуждаться на новом заседании СНБО.

"На этой неделе будет специальный формат СНБО, для оценки того, как выполняются или не выполняются, а значит, будут отвечать те, кто не выполняет планы устойчивости для областей, для наших общин. Соответственно на основе этого анализа мы дадим задачи на внешние отношения нашего государства", - сказал Зеленский.

Новым секретарем СНБО станет Игорь Клименко

Президент также назвал имя нового руководителя Совета национальной безопасности и обороны.

"Новым секретарем СНБО станет Игорь Клименко. У него чрезвычайный качественный опыт координации сектора безопасности, а также работы прошлой зимой для нашей устойчивости и помощи нашим людям. Нам нужно усиливаться", - отметил глава государства.

Премьер составит список потребностей на зиму

Зеленский поставил задачу главе правительства подготовить четкий перечень того, что нужно стране в ближайшее время.

"У премьера должен быть четкий перечень того, что необходимо Украине на эту зиму, кто конкретно на направлении внешней политики должен дать Украине тот или иной результат, то или иное снабжение, то или иное важное, безусловно, срочное решение", - подчеркнул президент.

По его словам, речь идет о финансовых потребностях, оборудовании и ресурсах для общин, а также о конкретном оружии:

ракеты для Patriot

ракеты для систем противовоздушной обороны

комплексы IRIS-T, Hawk, SAMP/T, NASAMS

вооружение для боевой авиации.

"Это четкий перечень финансовых потребностей. Четкий перечень оборудования, конкретных ресурсов, конкретных потребностей наших общин и политических договоренностей, которые должны все это обеспечить. Конечно, ракеты для Петриотов. Конечно, ракеты для нашего ПВО. Конечно, для IRIS-T, Hawk, SAMP/T, NASAMS, и т.д. точно и безусловно", - подытожил Зеленский.

Напомним, Зеленский подтвердил, что Рустем Умеров станетруководителем Службы внешней разведки Украины .