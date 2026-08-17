Зеленский созывает СНБО после резонансного ДТП в Киеве: обсудят ситуацию на дорогах

В Украине в ближайшее время состоится заседание СНБО по безопасности на дорогах. Во время него планируется ужесточение ответственности для систематических нарушителей правил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Говорили с Игорем Клименко: в ближайшее время состоится СНБО по ситуации, которая, к сожалению, есть на украинских дорогах. Очередной совершенно неадекватный случай сегодня был в Киеве, когда машина на скорости столкнулась с другой и вылетела на тротуар. За рулем был человек, который уже очень давно должен был потерять право быть водителем", - подчеркнул президент.

Зеленский заметил, что уже были петиции по ситуации на дорогах. В частности, от Алексея Глушича - отца 12-летнего мальчика, погибшего в ДТП.

"Нужно усиливать ответственность тех, кто систематически нарушает правила на дороге и презирает жизнь. И нужны не косметические изменения в правила и ответственности, а действенные шаги", - заявил глава государства.

Он добавил, что рассчитывает на привлечение секретарем СНБО парламентариев, общественных организаций, а также всех необходимых государственных институтов для подготовки изменений.

Напомним, ДТП с участием двух автомобилей BMW произошло сегодня около 11:30 на улице Большой Васильковской. От сильного удара одна из машин потеряла управление, вылетела на территорию летней площадки ресторана и перевернулась.