Зеленский созывает СНБО после резонансного ДТП в Киеве: обсудят ситуацию на дорогах
В Украине в ближайшее время состоится заседание СНБО по безопасности на дорогах. Во время него планируется ужесточение ответственности для систематических нарушителей правил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
"Говорили с Игорем Клименко: в ближайшее время состоится СНБО по ситуации, которая, к сожалению, есть на украинских дорогах. Очередной совершенно неадекватный случай сегодня был в Киеве, когда машина на скорости столкнулась с другой и вылетела на тротуар. За рулем был человек, который уже очень давно должен был потерять право быть водителем", - подчеркнул президент.
Зеленский заметил, что уже были петиции по ситуации на дорогах. В частности, от Алексея Глушича - отца 12-летнего мальчика, погибшего в ДТП.
"Нужно усиливать ответственность тех, кто систематически нарушает правила на дороге и презирает жизнь. И нужны не косметические изменения в правила и ответственности, а действенные шаги", - заявил глава государства.
Он добавил, что рассчитывает на привлечение секретарем СНБО парламентариев, общественных организаций, а также всех необходимых государственных институтов для подготовки изменений.
Напомним, ДТП с участием двух автомобилей BMW произошло сегодня около 11:30 на улице Большой Васильковской. От сильного удара одна из машин потеряла управление, вылетела на территорию летней площадки ресторана и перевернулась.
По данным источников РБК-Украина, на площадку ресторана в центре Киева влетел криминальный авторитет Кирилл Островский.
Позже появилось видео аварии с участием двух внедорожников. Водитель BMW X3 выезжал со второстепенной дороги и проигнорировал требования знаков "Дать дорогу" и "Движение направо", в результате чего столкнулся с автомобилем BMW X7.