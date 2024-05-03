Зеленський сказав, що стримує Путіна від ядерного удару по Україні
Російський диктатор Володимир Путін не наважується завдати ядерного удару по Україні, адже боїться втратити владу, гроші, а найголовніше - підтримку суспільства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час спілкування з ліцеїстами, курсантами та викладачами Національної академії ДПСУ імені Богдана Хмельницького.
"Що стосується закидів Росії щодо ядерної катастрофи чи ядерних ударів. Вони хворі на голову люди, це факт. Тому повністю сказати, що вони спроможні чи не спроможні на це - неможливо. Бо з хворою людиною складно сказати до кінця", - зазначив Зеленський.
На його думку, "попри цю хворобу, ці люди дуже люблять життя, дуже люблять себе, дуже бояться втратити владу та гроші, а найголовніше - втратити підтримку суспільства".
"Все це, що я перерахував: життя, крісло, суспільство і "червона лінія", яку ядерна зброя перетинає з усім світом, це факт. Навіть ті країни, які балансують між нами та Росією і не можуть визначитися, навіть ці країни відвернуться від Росії після ядерного удару будь-якого масштабу по будь-якій території", - сказав президент.
Зеленський вважає, що люди, які бояться втратити гроші, владу та свої життя, ніколи не застосують ядерну зброю.
"Інакше їх ліквідують. Не важливо як. Їх всіх ліквідують, на мою думку", - додав глава держави.
Погрози РФ щодо застосування ядерної зброї
Нагадаємо, у лютому російський диктатор Володимир Путін звернувся з посланням до Федеральних зборів. Під час промови він заявив про "повну готовність" ядерних сил, а також скиглив про наслідки залучення військових країн НАТО в Україні.
Після цього прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зазначив, що агресивну риторику диктатора, зокрема його рішення та "анонси" слід сприймати серйозно. На його думку, Євросоюз має бути готовий до поганих сценаріїв.
А генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що останні два роки представники РФ постійно погрожують ядерною зброєю, однак йдеться про психологічне залякування, а не про реальні наміри.
Американський генерал Бен Ходжес вважає, що погрози Росії щодо застосування ядерної зброї навряд чи містять під собою реальну рішучість її застосувати. Водночас не можна сказати, що шанси для цього дорівнюють 0.
На початку березня Інститут вивчення війни повідомляв, що застосування Росією ядерної зброї в Україні чи іншій країні світу малоймовірне. Там зазначили, що Путін лише "традиційно брязкає ядерною шаблею".
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