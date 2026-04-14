Зеленський сказав, коли запрацює "Дружба" і зробив заяву про Мадяра

Терміни відновлення нафтопроводу

Зеленський повідомив, що до кінця квітня нафтопровід буде частково відновлений і зможе працювати.

Він уточнив, що не всі резервуари вдасться відремонтувати в ці строки, оскільки це більш тривалий процес, однак для функціонування системи цього буде достатньо.

За його словами, Україна розраховує, що завершення робіт збіжиться з виконанням зобов'язань країнами Європейського Союзу, насамперед Угорщиною, яка раніше блокувала важливі для Києва рішення.

Відносини з Угорщиною після виборів

Президент наголосив, що Україна налаштована на співпрацю з Угорщиною, відзначивши добрі відносини між народами двох країн і важливість їхнього збереження.

Він заявив, що взаємодія з новим керівництвом має будуватися на прагматизмі, домовленостях, співпраці та взаємній повазі, що посилює обидві сторони.

Також Зеленський нагадав, що вибори в Угорщині відбулися в неділю, 12 числа, і народ країни зробив свій вибір, назвавши символічним збіг цієї дати з Великоднем в Україні.

Готовність до діалогу з новим прем'єром

Глава держави заявив про готовність зустрітися з Петером Мадяром, щойно новий прем'єр-міністр буде до цього готовий.

Він додав, що обговорювалися варіанти поїздки в Європу через Німеччину, проте Україна також запропонувала власний транспорт, зазначивши, що дорога займе близько 11-12 годин, але така можливість залишається відкритою.