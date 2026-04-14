Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Зеленский сказал, когда заработает "Дружба" и сделал заявление о Мадяре

15:58 14.04.2026 Вт
2 мин
Президент назвал крайний срок запуска нефтепровода
aimg Анастасия Никончук
Фото: Владимир Зеленский (rada.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ремонт нефтепровода "Дружба" продвигается по графику, а также прокомментировал отношения с Венгрией и готовность к встрече с новым премьером.

Сроки восстановления нефтепровода

Зеленский сообщил, что к концу апреля нефтепровод будет частично восстановлен и сможет работать.

Он уточнил, что не все резервуары удастся отремонтировать в эти сроки, поскольку это более длительный процесс, однако для функционирования системы этого будет достаточно.

По его словам, Украина рассчитывает, что завершение работ совпадет с выполнением обязательств странами Европейского союза, прежде всего Венгрией, которая ранее блокировала важные для Киева решения.

Отношения с Венгрией после выборов

Президент подчеркнул, что Украина настроена на сотрудничество с Венгрией, отметив хорошие отношения между народами двух стран и важность их сохранения.

Он заявил, что взаимодействие с новым руководством должно строиться на прагматизме, договоренностях, сотрудничестве и взаимном уважении, что усиливает обе стороны.

Также Зеленский напомнил, что выборы в Венгрии прошли в воскресенье, 12 числа, и народ страны сделал свой выбор, назвав символичным совпадение этой даты с Пасхой в Украине.

Готовность к диалогу с новым премьером

Глава государства заявил о готовности встретиться с Петером Мадьяром, как только новый премьер-министр будет к этому готов.

Он добавил, что обсуждались варианты поездки в Европу через Германию, однако Украина также предложила собственный транспорт, отметив, что дорога займет около 11–12 часов, но такая возможность остается открытой.

Напоминаем, что победивший на выборах в Венгрии Петер Мадьяр готовит комплексную стратегию по восстановлению отношений с Европейским союзом после 16-летнего периода правления Виктора Орбана.

Отметим, что глава партии "Тиса" и победитель парламентских выборов в Венгрии Петер Мадьяр дал понять, что Будапешт, вероятно, не станет препятствовать выделению Украине 90 млрд евро.

