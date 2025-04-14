Зеленський сказав, яким буде завершення війни в Україні

Російський диктатор Володимир Путін не може окупувати Україну, але й Україні не вистачає сил для деокупації. Тому необхідне дипломатичне рішення.

Про це розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю CBS News .

"Безумовно будуть перемовини. Безумовно вони будуть різні. І тристоронні, і двосторонні, різні формати. Ми дійдемо до дипломатичного вирішення цієї війни, бо Путін не може нас окупувати, а нам не вистачає сил деокупувати все. І це зрозуміла ситуація на сьогодні. І тому дипломатично ця війна закінчиться", - розповів Зеленський.

Він вкотре заявив, що Україна не признає окуповані території російськими. Навіть у тому випадку, якщо Росія буде тиснути у цьому питанні на Україну через США та деяких інших партнерів.

"Вони будуть хотіти, щоб ми визнали, ми не визнаємо це. Ми повернемо (окуповані території - ред.). Коли і як - я не можу сьогодні сказати. Але це ціль. Справедливість. Це буде, я вважаю, зрештою найскладнішим. Бо як я й сказав - території повернуть люди або час", - сказав президент.

Він зауважив, що на відміну від територій, які можна повернути, людські втрати повернути не можна. Тому можна зробити тільки одне єдине - це дотриматись справедливості.

"Тобто хтось з вбивць повинні за це відповідати. Я думаю, що це буде найскладнішим викликом. Тому що з наших партнерів будуть шукати можливості тих чи інших компромісів з руськіми. А ми не можемо відпустити питання справедливості", - підкреслив він.

Перемир'я України та Росії

Минулого місяця відбулись декілька раундів перемовин України та США, і Росії та США. За результатами зустрічей Україна погодилася на повне припинення вогню з Росією на 30 днів. Однак цю ідею не підтримала Росія.

Адже російський диктатор Володимир Путін намагається добитися, щоб країни Заходу на час дії перемир'я припинили постачання зброї в Україну.

Зокрема, заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков назвав пропозицію США про 30-денне перемир'я "неприйнятною", адже вона не вирішить "не вирішують проблем" Росії.