Зеленский сказал, каким будет завершение войны в Украине

Российский диктатор Владимир Путин не может оккупировать Украину, но и Украине не хватает сил для деоккупации. Поэтому необходимо дипломатическое решение.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью CBS News .

"Безусловно будут переговоры. Безусловно они будут разные. И трехсторонние, и двусторонние, различные форматы. Мы дойдем до дипломатического решения этой войны, потому что Путин не может нас оккупировать, а нам не хватает сил деоккупировать все. И это понятная ситуация на сегодня. И поэтому дипломатически эта война закончится", - рассказал Зеленский.

Он в очередной раз заявил, что Украина не признает оккупированные территории российскими. Даже в том случае, если Россия будет давить в этом вопросе на Украину через США и некоторых других партнеров.

"Они будут хотеть, чтобы мы признали, мы не признаем это. Мы вернем (оккупированные территории - ред.). Когда и как - я не могу сегодня сказать. Но это цель. Справедливость. Это будет, я считаю, в конце концов самым сложным. Потому что как я и сказал - территории вернут люди или время", - сказал президент.

Он отметил, что в отличие от территорий, которые можно вернуть, человеческие потери вернуть нельзя. Поэтому можно сделать только одно единственное - это соблюсти справедливость.

"То есть кто-то из убийц должны за это отвечать. Я думаю, что это будет самым сложным вызовом. Потому что из наших партнеров будут искать возможности тех или иных компромиссов с русскими. А мы не можем отпустить вопрос справедливости", - подчеркнул он.

Перемирие Украины и России

В прошлом месяце состоялись несколько раундов переговоров Украины и США, и России и США. По результатам встреч Украина согласилась на полное прекращение огня с Россией на 30 дней. Однако эту идею не поддержала Россия.

Ведь российский диктатор Владимир Путин пытается добиться, чтобы страны Запада на время действия перемирия прекратили поставки оружия в Украину.

В частности, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал предложение США о 30-дневном перемирии "неприемлемым", ведь оно не решит "не решающих проблем" России.