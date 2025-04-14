Зеленский сказал, каким будет завершение войны в Украине
Российский диктатор Владимир Путин не может оккупировать Украину, но и Украине не хватает сил для деоккупации. Поэтому необходимо дипломатическое решение.
Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью CBS News.
"Безусловно будут переговоры. Безусловно они будут разные. И трехсторонние, и двусторонние, различные форматы. Мы дойдем до дипломатического решения этой войны, потому что Путин не может нас оккупировать, а нам не хватает сил деоккупировать все. И это понятная ситуация на сегодня. И поэтому дипломатически эта война закончится", - рассказал Зеленский.
Он в очередной раз заявил, что Украина не признает оккупированные территории российскими. Даже в том случае, если Россия будет давить в этом вопросе на Украину через США и некоторых других партнеров.
"Они будут хотеть, чтобы мы признали, мы не признаем это. Мы вернем (оккупированные территории - ред.). Когда и как - я не могу сегодня сказать. Но это цель. Справедливость. Это будет, я считаю, в конце концов самым сложным. Потому что как я и сказал - территории вернут люди или время", - сказал президент.
Он отметил, что в отличие от территорий, которые можно вернуть, человеческие потери вернуть нельзя. Поэтому можно сделать только одно единственное - это соблюсти справедливость.
"То есть кто-то из убийц должны за это отвечать. Я думаю, что это будет самым сложным вызовом. Потому что из наших партнеров будут искать возможности тех или иных компромиссов с русскими. А мы не можем отпустить вопрос справедливости", - подчеркнул он.
Перемирие Украины и России
В прошлом месяце состоялись несколько раундов переговоров Украины и США, и России и США. По результатам встреч Украина согласилась на полное прекращение огня с Россией на 30 дней. Однако эту идею не поддержала Россия.
Ведь российский диктатор Владимир Путин пытается добиться, чтобы страны Запада на время действия перемирия прекратили поставки оружия в Украину.
В частности, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал предложение США о 30-дневном перемирии "неприемлемым", ведь оно не решит "не решающих проблем" России.
На это Зеленский заявил, что Россия может согласиться на 30-дневное прекращение огня, если на нее надавят США.
В прошлую пятницу спецпосланник президента США Стив Уиткофф провел встречу с Путиным. Пока не известно, о чем именно они говорили.
Подробно о том, что сейчас происходит в политических кругах, и действительно ли мир для Украины на паузе - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.