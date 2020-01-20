Зеленский сказал, что сделал все возможное для хороших отношений с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сделал все возможное, чтобы построить хорошие отношения с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом он сказал в интервью The Times of Israel.

Комментируя ситуацию, которая сложилась с Трампом после разговора с новоизбранным украинским президентом и повлекла за собой процедуру импичмента американского лидера, Зеленский заявил, что не сделал ничего противозаконного.

"Я не делал ничего противозаконного. У меня были телефонные переговоры с президентом Соединенных Штатов. Я сделал то, что мог, как президент Украины, чтобы иметь красивые, надежные и прочные отношения с одним из наших стратегических партнеров, Соединенными Штатами Америки", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что в данной ситуации он поступает так, чтобы Украина "не была втянута в политическую ситуацию в Соединенных Штатах".

"Это их страна, и они относятся к своей стране так, как им нравится. И я не хочу, чтобы они втягивали нас в дела, связанные с их внутренней политикой", - отметил украинский президент.

Напомним, 19 января представители Демократической партии США направили в Сенат подробное обоснование импичмента президента Дональда Трампа. Документ занимает 111 страниц. Трампа обвиняют в использовании президентских полномочий для давления на иностранное правительство - то есть на украинскую власть.

Трамп назвал процесс импичмента "обманом" и неоднократно настаивал на том, что его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским был "идеален".