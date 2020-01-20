Зеленський сказав, що зробив усе можливе для хороших відносин з Трампом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зробив усе можливе, аби побудувати хороші відносини із американським президентом Дональдом Трампом. Про це він сказав в інтерв'ю The Times of Israel.

Коментуючи нинішню ситуацію, яка склалася із Трампом після розмови із новообраним українським президентом та спричинила процедуру імпічменту американського лідера, Зеленський заявив, щоне зробив нічого протизаконного.

"Я не робив нічого протизаконного. У мене були телефонні переговори з президентом Сполучених Штатів. Я зробив те, що міг, як президент України, щоб мати гарні, надійні та міцні відносини з одним з наших стратегічних партнерів, Сполученими Штатами Америки", - підкреслив Зеленський.

Він додав, що у даній ситуації він чинить так, аби Україна "не була втягнута у політичну ситуацію в Сполучених Штатах".

"Це їхня країна, і вони відносяться до своєї країни так, як їм подобається. І я не хочу, щоб вони втягували нас у справи, пов'язані із їхньою внутрішньою політикою", - зауважив український президент.

Нагадаємо, 19 січня представники Демократичної партії США направили в Сенат докладне обгрунтування імпічменту президента Дональда Трампа. Документ займає 111 сторінок. Трампа звинувачують у використанні президентських повноважень для тиску на іноземний уряд - тобто на українську владу.

Трамп назвав процес імпічменту "обманом" і неодноразово наполягав на тому, що його телефонна розмова з президентом України Володимиром Зеленським була "ідеальною".