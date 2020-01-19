Демократы направили в Сенат обоснование для импичмента Трампа

Фото: Дональд Трамп (Dan Kitwood/Getty Images)

Трампа обвинили в использовании полномочий для давления на власть Украины

Представители Демократической партии США направили в Сенат подробное обоснование импичмента президента Дональда Трампа. Об этом говорится на сайте комитета по разведке Палаты представителей.

Также комитет опубликовал соответствующий документ, который занимает 111 страниц. В документе Трампа обвиняют в использовании президентских полномочий для давления на иностранное правительство (украинскую власть, - ред.).

"Президент Дональд Трамп использовал официальные полномочия для давления на иностранное правительство, чтобы вмешаться в выборы в США ради собственных личных политических выгод. Затем он попытался скрыть этот замысел, помешав Конгрессу расследовать его нарушения", - указано в заявлении.

Также демократы подчеркивают, что импичмент президенту в США согласно конституции позволяется выносить в случае, когда лидер страны "совершает столь серьезные злоупотребления властью".

Авторы обращения призывают Сенат воспользоваться этой возможностью, чтобы защитить конституционную форму правления и президентские выборы в США в 2020 году. Также демократы заявляют, что Сенату следует "устранить угрозу, которую президент представляет для национальной безопасности США".

Напомним, в четверг, 16 января, Сенат США начал судебное разбирательство по делу об импичменте Трампа, после представления двух статей обвинения. Статьи обвинения президента США были представлены членами Палаты представителей.

Во время выступления перед журналистами в Белом доме Трамп заявил, что ожидает "очень быстрого" рассмотрения дела об импичменте в американском Сенате. Трамп добавил, что во время рассмотрения дела в Сенате он планирует посетить Давос, чтобы принять участие во Всемирном экономическом форуме.