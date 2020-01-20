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Зеленский заявил о низком уровне антисемитизма в Украине

Новости » Общество     20.01.2020 - 01:09
Зеленский заявил о низком уровне антисемитизма в Украине
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент отметил, что среди европейских стран в Украине уровень антисемитизма самый низкий

В Украине один из самых низких уровней антисемитизма в Европе. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью для The Times of Israel.

По словам Зеленского, об этом также свидетельствуют статистические данные опроса организации Pew Research Center.

"В 2018 году был опубликован опрос Pew Research Center, в котором оценивался уровень антисемитизма в Европе. И самый низкий уровень антисемитизма был в Украине", - сказал Зеленский.

Президент указал, что в Украине, как и везде в мире, сейчас и в прошлом, есть определенный процент людей, которые "не видят никого, кроме своей нации".

"То же самое произошло во время Второй мировой войны и во время оккупации Украины Германией. Также сложное отношение демонстрировалось к еврейскому народу в советское время. Мы все это знаем", - заявил президент Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский будет присутствовать на Мировом форуме Холокоста 22-23 января в Иерусалиме, посвященному 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Освенцим.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Министерство иностранных дел Израиля выступило с осуждением чествования идеологов Украинского национального движения, которые, по их утверждению, ответственные за убийство евреев во время Холокоста.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийантисемитизмХолокост
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