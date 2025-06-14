Зеленський про ситуацію на Сумщині: ворог зупинений, ми вирівнюємо позиції

Зеленський окреслив оперативну обстановку на північно-східних напрямках. За його словами, на Південно-Слобідському напрямку (Куп'янськ, Харків) втрат позицій за останній тиждень не зафіксовано.

Щодо Північно-слобідського напрямку, який охоплює прикордонні райони Сумщини, президент наголосив: ворог зупинений. Найзапекліші бої точаться поблизу Андріївки, Кіндратівки, Олексіївки, Костянтинівки та Юнаківки.

"Ми вирівнюємо позицію. Що важливо: там 53 тисячі росіян. Бої там - уздовж кордону. Ви маєте розуміти, що там ворог зупинений. І максимальна глибина, на якій відбуваються бої, від кордону 7 км", - наголосив глава держави.

За його словами, українські війська сьогодні відновили контроль над Андріївкою.

На Луганському напрямку загрозу, за словами президента, вдалося локалізувати, а на напрямку Костянтинівки українські сили просуваються вздовж траси.

"Там просування ворога немає. Але там жорсткі бої. Дніпровська область - теж ідуть бої, просувань на сьогодні немає", - зазначив він.

Що стосується Дніпропетровської області, Зеленський підтвердив, що бої тривають, але просування російських військ не зафіксовано.