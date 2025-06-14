Зеленский о ситуации на Сумщине: враг остановлен, мы выравниваем позиции

Зеленский заявил, что на Сумском направлении украинские силы стабилизировали ситуацию, а на Харьковщине и Луганщине продолжаются бои без потери позиций.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга.
Зеленский очертил оперативную обстановку на северо-восточных направлениях. По его словам, на Южно-Слободском направлении (Купянск, Харьков) потерь позиций за последнюю неделю не зафиксировано.
Что касается Северо-слободского направления, которое охватывает приграничные районы Сумщины, президент подчеркнул: враг остановлен. Самые ожесточенные бои идут вблизи Андреевки, Кондратовки, Алексеевки, Константиновки и Юнаковки.
"Мы выравниваем позицию. Что важно: там 53 тысячи россиян. Бои там - вдоль границы. Вы должны понимать, что там враг остановлен. И максимальная глубина, на которой происходят бои, от границы 7 км", - подчеркнул глава государства.
По его словам, украинские войска сегодня восстановили контроль над Андреевкой.
На Луганском направлении угрозу, по словам президента, удалось локализовать, а на направлении Константиновки украинские силы продвигаются вдоль трассы.
"Там продвижения врага нет. Но там жесткие бои. Днепровская область - тоже идут бои, продвижений на сегодня нет", - отметил он.
Что касается Днепропетровской области, Зеленский подтвердил, что бои продолжаются, но продвижение российских войск не зафиксировано.
Напомним, 8 июня оккупационные войска усилили обстрелы Сумской области. Председатель Сумской ОГА Олег Григоров сообщил, что в результате ударов ранения получили семь человек в Недригайловской громаде, и еще три - в Эсманской.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ВСУ держат оборону в Сумской области и немного оттеснили оккупантов.
По данным DeepState, российские войска расширили контроль в приграничье Сумской области. 8 июня аналитики утверждали, что россияне могли оккупировать село Локня.
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