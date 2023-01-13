Зеленський про ситуацію на фронті: важка битва за Донбас триває

Важкі битви за Бахмут і Соледар (Донецька область), за Кремінну (Луганська область), за інші міста й села сходу України тривають і досі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
"Важка битва за Донеччину триває", - йдеться у повідомленні.
Зеленський зазначив, що триває битва за Бахмут, Соледар та Кремінну, а також і за інші міста й села сходу України.
"Хоча ворог і зосередив найбільші свої сили саме на цьому напрямку, наші воїни - Збройні сили України, усі сили оборони й безпеки - захищають державу. Я дякую кожному солдату, сержанту й офіцеру бригад та інших армійських підрозділів, які хоробро і стійко виконують поставлені завдання!", - додав Зеленський.
Глава держави подякував бійцям підрозділу "Кракен" за рішучі дії по знищенню ворога в районі Соледару, а також воїнам Інтернаціонального легіону ГУР МО та підрозділу "Шаман", які мужньо обороняють Бахмут.
Нагадаємо, що бої в Соледарі Донецької області були запеклими й безжальними, а зараз вони тривають на околицях міста.
Ситуація у Соледарі дуже складна. Однак жодна зі сторін місто не контролює.
Українські прикордонники під Бахмутом (Донецька область) знищили кілька штурмових груп "вагнерівців", які намагалися захопити опорні пункти Сил оборони України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.