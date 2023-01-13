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Зеленський про ситуацію на фронті: важка битва за Донбас триває

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Важкі битви за Бахмут і Соледар (Донецька область), за Кремінну (Луганська область), за інші міста й села сходу України тривають і досі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Важка битва за Донеччину триває", - йдеться у повідомленні.

Зеленський зазначив, що триває битва за Бахмут, Соледар та Кремінну, а також і за інші міста й села сходу України.

"Хоча ворог і зосередив найбільші свої сили саме на цьому напрямку, наші воїни - Збройні сили України, усі сили оборони й безпеки - захищають державу. Я дякую кожному солдату, сержанту й офіцеру бригад та інших армійських підрозділів, які хоробро і стійко виконують поставлені завдання!", - додав Зеленський.

Глава держави подякував бійцям підрозділу "Кракен" за рішучі дії по знищенню ворога в районі Соледару, а також воїнам Інтернаціонального легіону ГУР МО та підрозділу "Шаман", які мужньо обороняють Бахмут.

Нагадаємо, що бої в Соледарі Донецької області були запеклими й безжальними, а зараз вони тривають на околицях міста.

Ситуація у Соледарі дуже складна. Однак жодна зі сторін місто не контролює.

Українські прикордонники під Бахмутом (Донецька область) знищили кілька штурмових груп "вагнерівців", які намагалися захопити опорні пункти Сил оборони України.

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Володимир ЗеленськийДонецька областьБахмутВійна в Україні