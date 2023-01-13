ua ru
Пт, 13 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прикордонники під Бахмутом знищили кілька груп "вагнерівців"

Новость на русском →
П'ятниця 13 січня 2023 13:27
Прикордонники під Бахмутом знищили кілька груп "вагнерівців" Фото: прикордонники під Бахмутом знищили кілька груп "вагнерівців" (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські прикордонники під Бахмутом (Донецька область) знищили кілька штурмових груп "вагнерівців", які намагалися захопити опорні пункти Сил оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Військовослужбовці Держприкордонслужби у складі Сил оборони України на підступах до міста-фортеці Бахмут завдають нищівних втрат окупантам. Учора за день штурмові групи у складі російських "вагнерівців" лобовими атаками намагалися захопити опорні пункти прикордонних підрозділів біля міста", - розповів міністр.

Прикордонники зупинили ворога зосередженим вогнем зі стрілецької та групової зброї. Усі атаки противника були відбиті. Окупанти втратили 9 людей убитими та близько 16 пораненими.

Нагадаємо, раніше українські снайпери показали, як допомагають ЗСУ ліквідувати окупантів біля Бахмута на Донеччині.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бахмут Государственная пограничная служба Війна в Україні Вагнерівці
NEWS
ЗСУ спростували заяву Росії про "захоплення" Соледара
ЗСУ спростували заяву Росії про "захоплення" Соледара
DAILY
Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам