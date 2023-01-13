Прикордонники під Бахмутом знищили кілька груп "вагнерівців"

Українські прикордонники під Бахмутом (Донецька область) знищили кілька штурмових груп "вагнерівців", які намагалися захопити опорні пункти Сил оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ .

"Військовослужбовці Держприкордонслужби у складі Сил оборони України на підступах до міста-фортеці Бахмут завдають нищівних втрат окупантам. Учора за день штурмові групи у складі російських "вагнерівців" лобовими атаками намагалися захопити опорні пункти прикордонних підрозділів біля міста", - розповів міністр.