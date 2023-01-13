Зеленский о ситуации на фронте: тяжелая битва за Донбасс продолжается

"Тяжелая битва за Донбасс продолжается", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что продолжается битва за Бахмут, Соледар и Кременную, а также и за другие города и села востока Украины.

"Хотя враг и сосредоточил наибольшие свои силы именно на этом направлении, наши воины - Вооруженные силы Украины, все силы обороны и безопасности - защищают государство. Я благодарю каждого солдата, сержанта и офицера бригад и других армейских подразделений, которые храбро и стойко выполняют поставленные задачи!", - добавил Зеленский.

Глава государства поблагодарил бойцов подразделения "Кракен" за решительные действия по уничтожению врага в районе Соледара, а также воинов Интернационального легиона ГУР МО и подразделения "Шаман", мужественно обороняющих Бахмут.