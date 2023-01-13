Зеленский о ситуации на фронте: тяжелая битва за Донбасс продолжается

Тяжелые битвы за Бахмут и Соледар (Донецкая область), за Кременную (Луганская область), за другие города и села востока Украины продолжаются до сих пор.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
"Тяжелая битва за Донбасс продолжается", - говорится в сообщении.
Зеленский отметил, что продолжается битва за Бахмут, Соледар и Кременную, а также и за другие города и села востока Украины.
"Хотя враг и сосредоточил наибольшие свои силы именно на этом направлении, наши воины - Вооруженные силы Украины, все силы обороны и безопасности - защищают государство. Я благодарю каждого солдата, сержанта и офицера бригад и других армейских подразделений, которые храбро и стойко выполняют поставленные задачи!", - добавил Зеленский.
Глава государства поблагодарил бойцов подразделения "Кракен" за решительные действия по уничтожению врага в районе Соледара, а также воинов Интернационального легиона ГУР МО и подразделения "Шаман", мужественно обороняющих Бахмут.
Напомним, что бои в Соледаре Донецкой области были яростными и безжалостными, а сейчас они продолжаются в окрестностях города.
Ситуация в Соледаре очень сложная. Однако ни одна из сторон город не контролирует.
Украинские пограничники под Бахмутом (Донецкая область) уничтожили несколько штурмовых групп "вагнеровцев", пытавшихся захватить опорные пункты Сил обороны Украины.
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