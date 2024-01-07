Зеленський про ситуацію на фронті: стабільна, але Росія продовжує накопичувати війська

Український президент Володимир Зеленський заявив, що наразі Україна потребує посилення своєї протиповітряної оборони як на фронті у тилових містах і громадах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Зеленський зазначив, що станом на зараз на фронті ситуація є достатньо стабільною, хоча Росія продовжує накопичувати свої війська та втрачає дуже багато солдатів у "м’ясних штурмах".

Водночас президент України підкреслив, що на фронті українські війська мають потребу в системах протиповітряної оборони, щоб позбавити ворога можливості контролювати небо та завдавати ударів з повітря по українських позиціях.

"Цього не вистачає як на полі бою, так і для захисту українських міст усередині країни. Впродовж кількох днів було 500 ударів. Так, ми більшість із них змогли відбити завдяки допомозі партнерів - понад 70%. Але цього недостатньо", - вважає він.

Зеленський також зауважив, що якщо Росія втратить контроль неба, вона втратить будь-яку свою міць на полі бою.

Україна домовляється про посилення ППО на тлі російських атак

Нагадаємо, Росія завдала масованого ракетного удару по Україні 29 грудня. Після цього міністр оборони Британії Ґрант Шаппс заявив, що сотні ракет для ППО британського виробництва вирушають, щоб забезпечити Україну всім необхідним для захисту від варварських бомбардувань російського диктатора Володимира Путіна.

Потім 2 січня російські війська вкотре масовано атакували Україну дронами-камікадзе та ракетами.

У той же день президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Однією з тем стало посилення української протиповітряної оборони.

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