Посилення ППО і не тільки: Зеленський провів переговори з Сунаком

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Однією з тем стало посилення української протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram .

Зеленський зазначив, що розповів Сунаку про останні терористичні удари росіян по Україні. За п'ять днів окупанти випустили щонайменше 500 ракет та дронів.

Також глава держави подякував Сунаку за суттєву допомогу Британії у посиленні української ППО, зокрема радарами, передовими протидронними системами та ракетами.

"Обговорили продовження оборонної співпраці з наголосом на подальше посилення ППО та далекобійних здібностей ЗСУ", - розповів президент.

Зеленський додав, що вони з Сунаком наголосили на продуктивній роботі над двосторонньою угодою про гарантії безпеки для України.

Також сторони скоординували позиції щодо формули миру перед зустріччю радників глав держав у Швейцарії та обговорили підготовку до Глобального саміту миру на рівні лідерів.

Допомога від Британії

Нагадаємо, Британія є одним з основних союзників України після початку повномасштабного вторгнення росіян.

Країна передала нашим військовим танки Challenger 2, далекобійні ракети Storm Shadow, самохідні артилерійські установки, ППО і не тільки.

29 грудня після чергового масованого удару росіян Британія анонсувала, що передасть Україні сотні ракет для протиповітряної оборони.