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Зеленский о ситуации на фронте: стабильная, но Россия продолжает накапливать войска

Украина, Воскресенье 07 января 2024 18:57
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Зеленский о ситуации на фронте: стабильная, но Россия продолжает накапливать войска Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас Украина нуждается в усилении своей противовоздушной обороны как на фронте в тыловых городах и общинах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Зеленский отметил, что по состоянию на сейчас на фронте ситуация является достаточно стабильной, хотя Россия продолжает накапливать свои войска и теряет очень много солдат в "мясных штурмах".

В то же время президент Украины подчеркнул, что на фронте украинские войска нуждаются в системах противовоздушной обороны, чтобы лишить врага возможности контролировать небо и наносить удары с воздуха по украинским позициям.

"Этого не хватает как на поле боя, так и для защиты украинских городов внутри страны. В течение нескольких дней было 500 ударов. Да, мы большинство из них смогли отбить благодаря помощи партнеров - более 70%. Но этого недостаточно", - считает он.

Зеленский также отметил, что если Россия потеряет контроль неба, она потеряет любую свою мощь на поле боя.

Украина договаривается об усилении ПВО на фоне российских атак

Напомним, Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине 29 декабря. После этого министр обороны Британии Грант Шаппс заявил, что сотни ракет для ПВО британского производства уходят, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для защиты от варварских бомбардировок российского диктатора Владимира Путина.

Затем 2 января российские войска еще раз массированно атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами.

В тот же день президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Одной из тем стало усиление украинской противовоздушной обороны.

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