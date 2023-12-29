Після ракетної атаки РФ. Британія відправляє Україні сотні ракет для систем ППО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Британії Гранта Шаппса .

"Велика Британія вживає термінових заходів щодо зміцнення протиповітряної оборони України після вбивчих авіаударів Путіна", - йдеться в заяві.

За його словами, сотні ракет для ППО британського виробництва відправляються, щоб забезпечити Україну всім необхідним для захисту від варварських бомбардувань російського диктатора Володимира Путіна.

"Путін перевіряє обороноздатність України і рішучість Заходу - зараз настав час світу об'єднатися і подвоїти наші зусилля, щоб дати Україні те, що їм потрібно для перемоги", - додав міністр.

Ракетний удар по Україні 29 грудня

Вночі ворог вдався до наймасованішої атаки проти України. Спочатку терористи атакували "Шахедами", загалом випустивши 36 БпЛА. Також під час атаки ворог запустив:

щонайменше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55;

п’ять аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з Астраханської області;

чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П;

одну Х-59;

14 зенітні керовані ракети С-300, якими поцілив по Харкову.

Загалом ворог застосував 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Протиповітряна оборона знищила 114 повітряних цілей.

Над Києвом протиповітряна оборона знищила більше ніж 30 цілей. В столиці внаслідок атаки спалахнула пожежа у багатоповерхівках та на складі. Завали на складі у Шевченківському районі продовжують розбирати.

Детальніше про масовану атаку та її наслідки - читайте у нашому матеріалі.