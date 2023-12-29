ua en ru
Пт, 29 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Після ракетної атаки РФ. Британія відправляє Україні сотні ракет для систем ППО

П'ятниця 29 грудня 2023 18:19
UA EN RU
Після ракетної атаки РФ. Британія відправляє Україні сотні ракет для систем ППО Архівне фото: міністр оборони Британії Грант Шаппс (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Британія анонсувала термінове постачання ракет до систем протиповітряної оборони України після масованого ракетного удару РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Британії Гранта Шаппса.

"Велика Британія вживає термінових заходів щодо зміцнення протиповітряної оборони України після вбивчих авіаударів Путіна", - йдеться в заяві.

За його словами, сотні ракет для ППО британського виробництва відправляються, щоб забезпечити Україну всім необхідним для захисту від варварських бомбардувань російського диктатора Володимира Путіна.

"Путін перевіряє обороноздатність України і рішучість Заходу - зараз настав час світу об'єднатися і подвоїти наші зусилля, щоб дати Україні те, що їм потрібно для перемоги", - додав міністр.

Ракетний удар по Україні 29 грудня

Вночі ворог вдався до наймасованішої атаки проти України. Спочатку терористи атакували "Шахедами", загалом випустивши 36 БпЛА. Також під час атаки ворог запустив:

  • щонайменше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55;
  • п’ять аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з Астраханської області;
  • чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П;
  • одну Х-59;
  • 14 зенітні керовані ракети С-300, якими поцілив по Харкову.

Загалом ворог застосував 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Протиповітряна оборона знищила 114 повітряних цілей.

Над Києвом протиповітряна оборона знищила більше ніж 30 цілей. В столиці внаслідок атаки спалахнула пожежа у багатоповерхівках та на складі. Завали на складі у Шевченківському районі продовжують розбирати.

Детальніше про масовану атаку та її наслідки - читайте у нашому матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія ПВО Війна в Україні
NEWS
У мережі пишуть про збитий Ту-22М3 у Курській області. Чи можливо це: думки експертів
У мережі пишуть про збитий Ту-22М3 у Курській області. Чи можливо це: думки експертів
DAILY
Пішло не за планом. Що завадило Україні прорвати фронт та чого чекати від війни у 2024 році
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Пішло не за планом. Що завадило Україні прорвати фронт та чого чекати від війни у 2024 році