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Зеленський про ситуацію на Донбасі: одна з найтяжчих битв

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Київ, Неділя 05 березня 2023 20:52
Зеленський про ситуацію на Донбасі: одна з найтяжчих битв Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Зараз у Донецькій та Луганській областях українські військові борються в одній із найтяжчих битв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Особливо відзначу і сьогодні за хоробрість, міцність та непохитність воїнів, які бʼються на Донбасі. Одна з найтяжчих битв. Болісна і важка", - наголосив голова держави.

Він подякував 93-й окремій бригаді "Холодний Яр", 77-й окремій аеромобільній бригаді, 56-й окремій бригаді, 5-му окремому штурмовому полку. А також нацгвардійцям, прикордонникам, 3-й бригаді оперативного призначення Нацгвардії. Донецькому, Луганському, Краматорському прикордонним загонам та зведеним загонам "Дозор", "Волинь", "Чернігів".

"Дякую всім армійцям, гвардійцям, прикордонникам, які захищають нашу державу на Бахмутському, Вугледарському, Авдіївському, Сіверському, Сватівському, Лиманському та Запорізькому напрямах", - додав президент.

Нагадаємо, раніше лейтенант Нацгвардії Володимир Назаренко заявляв, що Україна контролює ключову трасу Костянтинівка-Бахмут.

Також ми писали, що, за словами представника Східного угруповання військ Сергія Череватого, українські захисники продовжують контролювати Бахмут Донецької області, масового відведення військ звідти не відбувається.

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