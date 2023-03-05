Зеленский о ситуации на Донбассе: одна из самых трудных битв

Сейчас в Донецкой и Луганской областях украинские военные сражаются в одной из самых тяжелых битв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Особо отмечу и сегодня за храбрость, крепость и несгибаемость воинов, которые сражаются на Донбассе. Одна из самых трудных битв. Мучительная и тяжелая", - подчеркнул глава государства.

Он поблагодарил 93-ю отдельную бригаду "Холодный Яр", 77-ю отдельную аэромобильную бригаду, 56-ю отдельную бригаду, 5-й отдельный штурмовой полк. А также нацгвардейцев, пограничников, 3-ю бригаду оперативного назначения Нацгвардии. Донецкий, Луганский, Краматорский пограничные отряды и сводные отряды "Дозор", "Волынь", "Чернигов".

"Благодарю всех армейцев, гвардейцев, пограничников, которые защищают наше государство на Бахмутском, Угледарском, Авдеевском, Северском, Сватовском, Лиманском и Запорожском направлениях", - добавил президент.