ЗСУ тримають оборону. Україна контролює ключову трасу в Бахмут, - лейтенант Нацгвардії

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN , про це заявив заступник командира батальйону "Свобода", лейтенант Нацгвардії України Володимир Назаренко.

"Збройні сили України утримують трасу Бахмут-Костянтинівка, вона досить стабільна", - наголосив він.

При цьому Назаренко додав, що ситуація навколо Бахмута "пекельна", як і на всьому східному фронті.

За його словами, зараз жодних тактичних змін з української сторони у Бахмуті немає.

"Противник шукає слабкі місця, намагається відволікти наші сили боєм, відтягує резерви, намагається комбінувати різні методи та тактики. Але у них нічого не виходить", - зазначив він.

Назаренко також відреагував на фейки про нібито виведення українських військових з Бахмута.

"Жодного виведення немає. Навпаки, прибувають нові резерви, щоб тримати оборону. Весь район бойових дій знаходиться під хаотичним обстрілом, але зв'язок з містом є, є маршрути, які не відрізані", - сказав він.