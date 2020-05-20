ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский проведет пресс-конференцию в годовщину инаугурации: где и когда смотреть

Новости » Политика     20.05.2020 - 07:00
Зеленский проведет пресс-конференцию в годовщину инаугурации: где и когда смотреть
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский дает пресс-конференцию ровно через год после своей инаугурации

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня проведет пресс-конференцию. Мероприятие начинается в 10:30.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Место проведения - парковая часть Мариинского дворца. Впрочем, в связи с карантинными мерами, количество участников пресс-конференции будет ограничено. От каждого СМИ могут аккредитоваться по одному журналисту и одному фотографу или оператору.

Где смотреть

Онлайн-трансляция мероприятия пройдет на официальных страницах Офиса президента в соцсетях. Сигнал трансляции будет доступен по следующим ссылкам:

  • rtmp: //83.142.234.242/live/tv
  • rtmp: //83.142.234.245/live/tv

Также сигнал будет раздаваться через ЦКУ.

Ранее анонсировалось, что Зеленский планирует рассказать о результатах работы за 12 месяцев на посту главы государства. Отметим, что пресс-конференцию 2020 президент дает ровно через год после своей инаугурации, которая проходила в Мариинском парке 20 мая 2019.

Именно во время провозглашения этой инаугурационной речи Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады и проведении досрочных выборов, а также определил первоочередной задачей - прекращение огня на Донбассе. Тогда он требовал, чтобы нардепы приняли законы о депутатской неприкосновенности, об уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также избирательный кодекс, который предусматривает голосование по открытым избирательным спискам.

РБК-Украина писало, что президент в конце прошлого года проводил пресс-марафон. Он состоялся 10-11 октября, длился более 14 часов. Этот пресс-марафон тогда побил мировой рекорд по продолжительности.

Тогда Зеленский ответил на вопросы о встрече в нормандском формате, о возможной встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, о местных выборах, о мэре Киева Виталие Кличко.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Владимир Зеленскийпресс-конференция
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь