Ермак и Кулеба могут отправиться на переговоры в Берлин после Козака  

Фото: Андрей Ермак и Дмитрий Кулеба (коллаж РБК-Украина)

Поездка Ермака и Кулебы планируется на 2 июня

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 2 июня планируют отправиться в Берлин (Германия) на переговоры по урегулированию на Донбассе. На прошлой неделе там прошли переговоры с участием замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

По данным источника, Ермак и Кулеба в рамках запланированного визита проведут встречу с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, а также с помощником по внешнеполитическим вопросам немецкого канцлера Ангелы Меркель Яном Хеккером.

Предполагается, что предметом переговоров будет ситуация на Донбассе в контексте минского и нормандского форматов.

Напомним, 13 мая стало известно, на встречу по Донбассу в Берлин прибыл главный переговорщик с российской стороны Дмитрий Козак. По итогам переговоров он заявил, что эта встреча даст дополнительный импульс нормандскому формату. Другие детали встречи он не называл.

Известно, что данные переговоры проходили без представителей Украины. Однако министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев заранее знал о визите Козака, и в данном случае не идет речь о договоренностях за спиной Украины.

"Украина знала об этом визите Козака заранее и будет знать о том, как он прошел. У нас с партнерами действует правило - мы ничего не решаем за спиной друг друга. Поэтому ни о каких играх за нашей спиной речь не идет", - отметил он.

Автор: Иван Петров