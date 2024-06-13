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Зеленський: Сі Цзіньпін дав мені слово, що не постачатиме зброю Росії

Четвер 13 червня 2024 22:33
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Зеленський: Сі Цзіньпін дав мені слово, що не постачатиме зброю Росії Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Лідер Китаю Сі Цзіньпін пообіцяв, що його країна не надаватиме Росії зброю для війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час пресконференції з президентом США Джо Байденом.

"У мене була телефонна розмова з лідером Китаю (у квітні 2023 року - ред.), тоді він сказав, що не даватиме зброю Росії. Якщо він поважна людина, то не буде цього робити, бо дав мені слово", - наголосив Зеленський.

У свою чергу Байден підтвердив, що КНР не надає своєї зброї Росії. Але країна може надавати росіянам технології, і це також допомога.

Що передувало

Нагадаємо, наприкінці травня міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що британська розвідка має інформацію про плани Китаю постачати зброю Росії.

До цього офіційні представники Євросоюзу і не тільки заявляли, що Китай передає Росії товари подвійного призначення, які можуть використовуватися в оборонній промисловості.

Також про це говорив президент України Володимир Зеленський. За його словами, в Росії потрапляють елементи зброї Китаю. Але, водночас, глава держави наголосив, що у російській зброї знаходять і деталі західного виробництва.

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