Зеленський: є інформація, що елементи зброї потрапляють у Росію через Китай

Розвідка має інформацію, що на ринок Росії потрапляють елементи зброї з Китаю. Проте у російській зброї знаходять деталі і з інших країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час спілкування зі ЗМІ на конференції "Діалог - Шангрі Ла" в Сінгапурі

"Сьогодні є різні сигнали від різних розвідок, включаючи українську, що щось, якось, якимось чином потрапляє на ринок Російської Федерації через Китай. Я б тут був дуже послідовним. Є дійсно деякі елементи, які входять до озброєння РФ, які є елементами тієї чи іншої зброї, які з Китаю", - сказав глава держави.

Зеленський додав, що у російській зброї є елементи і з інших країн світу. Але це не означає, що ці країни спеціально продають Росії зброю.

"Є вихід з цієї ситуації. Ми передаємо всім країнам ті дані, які є від нашої розвідки. Якщо ми бачимо, що цей продукт належить тій чи іншій державі з будь-якого континенту і якщо цей продукт потрапляє на ринок РФ, обходячи санкції, ми передаємо цю інформацію партнерам, щоб вони зупиняли такий транзит", - заявив президент.