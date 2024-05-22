Розвідки Британії та США мають докази, що Китай готує постачання зброї Росії

В американської та британської розвідок є докази того, що Китай готується до надання Росії летальної допомоги для використання у війні проти України.

Про це заявив міністр оборони Великобританії Грант Шаппс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Летальна допомога зараз або буде надходити з Китаю в Росію і на Україну, і я вважаю це значною подією", - заявив він. Шаппс не надав доказів на підтримку свого твердження. "Ми маємо бути занепокоєні цим, тому що в перші дні цієї війни Китай хотів би представити себе як стримувальний вплив на президента Росії Володимира Путіна", - додав він.