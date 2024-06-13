Зеленский: Си Цзиньпин дал мне слово, что не будет поставлять оружие России
Лидер Китая Си Цзиньпин пообещал, что его страна не будет предоставлять России оружие для войны против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции с президентом США Джо Байденом.
"У меня был телефонный разговор с лидером Китая (в апреле 2023 года - ред.), тогда он сказал, что не будет давать оружие России. Если он уважаемый человек, то не будет этого делать, потому что дал мне слово", - подчеркнул Зеленский.
В свою очередь Байден подтвердил, что КНР не предоставляет свое оружие России. Но страна может предоставлять россиянам технологии, и это тоже помощь.
Что предшествовало
Напомним, в конце мая министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что у британской разведки есть информация о планах Китая поставлять оружие России.
До этого официальные представители Евросоюза и не только заявляли, что Китай передает России товары двойного назначения, которые могут использоваться в оборонной промышленности.
Также об этом говорил и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в Россию попадают элементы оружия Китая. Но, в то же время, глава государства подчеркнул, что в российском оружии находят и детали западного производства.
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