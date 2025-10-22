Зеленський схвалив збільшення видатків на оборону на 325 млрд гривень

Верховна Рада ухвалила цей закон 21 жовтня.

Як зазначила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, закон допоможе нам виконати наші зобовʼязання перед нашими захисниками і захисницями і забезпечити вчасну виплату зарплат.

За її словами, на оборону будуть витрачені відсотки від заморожених російських активів.

"Адже частина цих коштів 294,3 млрд грн ми забезпечуємо за рахунок європейської частки ERA loans - безповоротної позики на основі відсотків від заморожених російських активів", - додала вона.

Що передбачає закон

Як повідомила голова Бюджетного комітету Роксолана Підласа, будуть збільшені видатки: