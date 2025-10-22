Зеленский одобрил увеличение расходов на оборону на 325 млрд гривен

Верховная Рада приняла этот закон 21 октября.

Как отметила премьер-министр Юлия Свириденко, закон поможет нам выполнить наши обязательства перед нашими защитниками и защитницами и обеспечить своевременную выплату зарплат.

По ее словам, на оборону будут потрачены проценты от замороженных российских активов.

"Ведь часть этих средств 294,3 млрд грн мы обеспечиваем за счет европейской части ERA loans - безвозвратного займа на основе процентов от замороженных российских активов", - добавила она.

Что предусматривает закон

Как сообщила председатель Бюджетного комитета Роксолана Пидласа, будут увеличены расходы: