Зеленський схвалив закон про створення двох судів на виконання зобов'язань перед ЄС та МВФ

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про створення двох спеціалізованих адміністративних судів. Зобов'язання перед ЄС та МВФ виконані із великим запізненням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку проєкту № 13302 на сайті Ради.

Йдеться про Спеціалізований окружний адміністративний суд та Спеціалізований апеляційний адміністративний суд. Вони розглядатимуть справи проти центральних органів влади.

Президент подав законопроєкт у травні 2025 року. Верховна Рада схвалила його 16 вересня.

Зобов'язання перед Заходом

Створення цих судів було умовою МВФ, Європейської комісії та закріплене у плані Ukraine Facility. Україна мала заснувати їх ще у 2024 році, але процес затягнувся майже на рік.

Документи ЄС та МВФ вказували, що нова система правосуддя має підвищити рівень захисту громадян у спорах з державою.

Що передбачає закон

Закон визначає місце розташування обох судів у Києві та поширює їхню юрисдикцію на всю країну. Протягом місяця Вища кваліфікаційна комісія суддів має оголосити конкурс на посади суддів.

Для перевірки доброчесності та компетентності кандидатів створять експертну раду. Це має стати додатковим запобіжником при відборі.