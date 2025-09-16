Україна із запізненням виконала зобов'язання перед МВФ і ЄС та створила два суди
Верховна Рада 16 вересня 2025 року підтримала закон про створення двох спеціалізованих адміністративних судів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу парламенту.
Йдеться про Спеціалізований окружний адміністративний суд та Спеціалізований апеляційний адміністративний суд. Вони розглядатимуть справи проти центральних органів влади.
Зобов'язання перед Заходом
Створення цих судів було умовою МВФ, Європейської комісії та закріплене у плані Ukraine Facility. Україна мала заснувати їх ще у 2024 році, але процес затягнувся майже на рік.
Документи ЄС та МВФ вказували, що нова система правосуддя має підвищити рівень захисту громадян у спорах з державою.
Що передбачає закон
Закон визначає місце розташування обох судів у Києві та поширює їхню юрисдикцію на всю країну. Протягом місяця Вища кваліфікаційна комісія суддів має оголосити конкурс на посади суддів.
Для перевірки доброчесності та компетентності кандидатів створять експертну раду. Це має стати додатковим запобіжником при відборі.
Прострочені зобов'язання
Створення нового Вищого адміністративного суду (ВАС) було умовою в меморандумі з МВФ наприкінці 2023 року. ВАС має замінити ліквідований Окружний адміністративний суд (ОАСК).
Новий суд розглядатиме справи проти національних державних органів, наприклад, НБУ, НАБУ, НАЗК.
Президент подав законопроєкт у травні 2025 року. Тоді ж Рада ухвалила проєкт №13302 в першому читанні.