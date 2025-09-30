Зеленский одобрил закон о создании двух судов во исполнение обязательств перед ЕС и МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании двух специализированных административных судов. Обязательства перед ЕС и МВФ выполнены с большим опозданием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку проекта №13302 на сайте Рады.

Речь идет о Специализированном окружном административном суде и Специализированном апелляционном административном суде. Они будут рассматривать дела против центральных органов власти.

Президент подал законопроект в мае 2025 года. Верховная Рада одобрила его 16 сентября.

Обязательства перед Западом

Создание этих судов было условием МВФ, Европейской комиссии и закреплено в плане Ukraine Facility. Украина должна была основать их еще в 2024 году, но процесс затянулся почти на год.

Документы ЕС и МВФ указывали, что новая система правосудия должна повысить уровень защиты граждан в спорах с государством.

Что предусматривает закон

Закон определяет местоположение обоих судов в Киеве и распространяет их юрисдикцию на всю страну. В течение месяца Высшая квалификационная комиссия судей должна объявить конкурс на должности судей.

Для проверки добропорядочности и компетентности кандидатов создадут экспертный совет. Это должно стать дополнительным предохранителем при отборе.