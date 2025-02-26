Прострочений маяк МВФ. Рада підтримала створення Вищого адмінсуду

Верховна Рада України підтримала в цілому законопроєкт щодо створення Вищого адміністративного суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата України Ярослава Железняка.

Як пояснив Железняк, ухвалення відповідного законопроєкту було одним з прострочених маяків Міжнародного валютного фонду (МВФ). Зокрема документ передбачає зміну концепції й створення двох судів: Спеціалізованого окружного адміністративного суду;

Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду до вищих спеціалізованих судів. Протягом місяця після набрання чинності законом Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККС) оголосить конкурс на посади суддів, під час яких враховуватимуться особливості, визначені законопроєктом, із залученням Експертної ради. До складу експертної ради увійдуть шість осіб: троє від Ради судів України;

троє від міжнародних і іноземних організацій.