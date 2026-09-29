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Україна до кінця року отримає три F-16 від Бельгії, - Зеленський

17:04 29.09.2026 Вт
1 хв
aimg Олена Бджола
Україна до кінця року отримає три F-16 від Бельгії, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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Повітряні сили ЗСУ отримають винищувачі F-16 від Бельгії. Є домовленість на вищому рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у Telegram.

Зеленський про F-16

За словами президента, Бельгія передасть Україні три винищувачі F-16 до кінця цього року.

"Будемо реалізовувати отримання цих літаків за прискореною процедурою", - каже він.

Також, яка сказав Зеленський, Україна вже отримала термінові постачання боєприпасів до F-16 від Бельгії та інших країн, зокрема Іспанії.

"Коли Росія щодня збільшує свою ескалацію, потрібно додавати можливостей для збиття повітряних цілей і захисту людей", - зазначив президент.

Він подякував уряду Бельгії та премʼєр-міністру Барту де Веверу за "рішучі кроки на підтримку України у відповідь на жорстокі російські удари проти життя".

Раніше РБК-Україна писало, що Бельгія у цьому році планує передати Україні боєприпаси для літаків F-16, які використовуються для знищення реактивних "Шахедів".

Крім того, Бельгія до кінця 2026 року передасть Україні сім винищувачів F-16 - три бойових і ще чотири на запчастини.

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