Зеленський: F-16 збивають реактивні дрони РФ, але половина літаків на ремонті в Європі

Американські винищувачі F-16 ефективно збивають нові російські реактивні безпілотники, але значна частина літаків тривалий час перебуває в Європі на ремонті.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Financial Times .

Глава держави заявив, що близько половини F-16 тривалий час перебуває в Європі на ремонті та технічному обслуговуванні.

Президент зазначив, що повернення деяких літаків тривало дуже довго і Україна втрачала дорогоцінний час, коли винищувачі були найбільш потрібні для захисту її повітряного простору.

Зеленський повідомив, що Київ прагне отримати допомогу від західних партнерів, щоб перенести більшу частину робіт з технічного обслуговування на територію України. Він аргументує це тим, що утримання літаків ближче до місця бойових дій дозволить швидше повернути їх до ладу.

Нагадаємо, Зеленський доручив перевірити домовленості із партнерами щодо забезпечення F-16 амуніцією, а також щодо постачання ракет для ППО.