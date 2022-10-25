Зеленський - Штайнмаєру: IRIS-T демонструє потужні результати, але однієї системи замало

"Хочу подякувати за підтримку України, сувернітету, територіальної цілісності. У нас сьогодні паралельно дуже важлива подія проходить у Німеччині. Обговорюють майбутню відбудову України. Я знаю, що ви були в Чернігівській оласті", - заявив Зеленський.

Президент додав, що поки говорять про стратегічні плани, в Україні є важливі моменти, речі, які потрібно дуже швидко відбудувати в країні. Також Зеленський попросив Штайнмаєра підтвердити сигнал, що Німеччина готова розглядати можливість допомоги щодо відбудови регіону в Чернігові.

"Українська сторона і я особисто задоволений нашими розмовами, вдячний німецькій стороні, що ми отримали перші системи ППО IRIS-T, які демонструють потужні результати.Однієї системи замало", - підкреслив Зеленський.

Президент заявив, що в цьому напрямку хотіли обговорти деталі, де Німеччина може прискоритись і допомогти.За його словами, риторика в Європі, в Німеччині на користь підтримки України вона більш тепла, ніж погода сьогодні на вулиці.