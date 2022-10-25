Зеленський - Штайнмаєру: IRIS-T демонструє потужні результати, але однієї системи замало

Німецька протиповітряна оборона IRIS-T демонструє потужні результати, проте однієї системи для України замало.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
"Хочу подякувати за підтримку України, сувернітету, територіальної цілісності. У нас сьогодні паралельно дуже важлива подія проходить у Німеччині. Обговорюють майбутню відбудову України. Я знаю, що ви були в Чернігівській оласті", - заявив Зеленський.
Президент додав, що поки говорять про стратегічні плани, в Україні є важливі моменти, речі, які потрібно дуже швидко відбудувати в країні. Також Зеленський попросив Штайнмаєра підтвердити сигнал, що Німеччина готова розглядати можливість допомоги щодо відбудови регіону в Чернігові.
"Українська сторона і я особисто задоволений нашими розмовами, вдячний німецькій стороні, що ми отримали перші системи ППО IRIS-T, які демонструють потужні результати.Однієї системи замало", - підкреслив Зеленський.
Президент заявив, що в цьому напрямку хотіли обговорти деталі, де Німеччина може прискоритись і допомогти.За його словами, риторика в Європі, в Німеччині на користь підтримки України вона більш тепла, ніж погода сьогодні на вулиці.
Нагадаємо, що 11 жовтня Німеччина передала Україні першу з чотирьох обіцяних систем ППО IRIS-T.
ППО IRIS-T вже задіяно на південному напрямку й добре себе показала. Про це розповів президент України Володимир Зеленський 18 жовтня.
Вже в найближчі місяці Україна отримає додаткові пускові установки IRIS-T від Німеччини.
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прибув до України у віторок, 25 жовтня.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.